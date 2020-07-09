Белорусский журналист написал о сотрудниках ГРУ России в стране. А потом удалил пост и назвал его шуткой

Белорусский журналист рассказал, что якобы на территории республики задержали российских сотрудников ГРУ. Спустя некоторое время он удалил пост, объяснив, что это была шутка и проверка местных журналистов.

Журналист и политолог Петр Петровский на своей странице в Facebook опубликовал запись о задержании в Белоруссии сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ). По его словам, эту информацию озвучили на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с представителями «крупнейших СМИ», которых там было примерно 250.

По словам Петровского, сотрудники ГРУ якобы работали в команде задержанного блогера Сергея Тихановского, который собирался баллотироваться в президенты.

Спустя какое-то время журналист удалил свое сообщение и написал другое.

«Друзья. Насчет ГРУ — шутка. Проверка наших СМИ на прочность и вшивость. Как они проверяют инфу и что пишут. Встреча носила закрытый характер. Информация разглашению не подлежит», — говорится в сообщении.

Президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протестов в связи с задержанием кандидатов в главы государства. Почитайте, как Лукашенко ведет президентскую гонку.