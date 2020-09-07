Белорусский премьер-министр привился от коронавируса после встречи с Мишустиным

В четверг, 3 сентября, Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в Минске. После встречи Головченко сделал прививку от коронавируса.

Роман Головченко после переговоров с Михаилом Мишустиным сделал прививку от коронавируса российской вакциной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства республики.

По словам пресс-секретаря, Роман Головченко после вакцинации чувствует себя хорошо, все дни приходил на работу.

Ранее Минздрав Белоруссии заявил, что испытания российской вакцины в стране начнутся в сентябре. Они будут проходить в рамках выполнения договоренностей между главами России и Белоруссии. Белоруссия — первая страна, куда Россия поставит свою вакцину. По словам Татьяны Голиковой, о желании приобрести отечественную вакцину заявило 27 стран.

Российский препарат стал первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Над составом прививки трудились ученые из центра имени Гамалеи. В понедельник в столице начали медицинское обследование первых участников третьего этапа испытаний вакцины.