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    02 июня 2022, 16:32

    Белорусский порт построят в Ленинградской области

    Полина Гребенщикова

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как будет проходить строительство белорусского порта в регионе. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

    «Мы рассмотрели комбинированный вариант. Это предоставление земельных участков для строительства собственных портовых сооружений в сжатые сроки, и параллельно использование существующих терминалов», — сказал Дрозденко.

    Терминалы построят в Приморске (Выборгский район). Новый порт необходим для перевалки белорусских грузов объемом 11–12 миллионов тонн.