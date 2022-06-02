Белорусский порт построят в Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как будет проходить строительство белорусского порта в регионе. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Мы рассмотрели комбинированный вариант. Это предоставление земельных участков для строительства собственных портовых сооружений в сжатые сроки, и параллельно использование существующих терминалов», — сказал Дрозденко.

Терминалы построят в Приморске (Выборгский район). Новый порт необходим для перевалки белорусских грузов объемом 11–12 миллионов тонн.