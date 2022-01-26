Белорусский политик Гайдукевич прокомментировал совместные с Россией военные учения

Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич прокомментировал совместные военные учения с Россией и реакцию Запада на них. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».

По его словам, страны Запада полагают, что идет подготовка к вторжению на Украину. По его словам, это совершенно не так.

«Перевооружение белорусской армии было запланировано и два года назад, и три года назад. Мы об этом говорили», — подчеркнул Гайдукевич.