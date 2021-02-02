Белорусский писатель и геймдизайнер умер в 40 лет

«В прошлую среду у него случился инсульт, при падении еще и сильно ударился головой. <…> Ивана увезли в больницу, и пять дней он провел в реанимации в искусственной коме. Диагноз „обширный инсульт правого полушария мозга“. Чуть больше года назад так же от инсульта умерла в реанимации моя бабушка, так что я видел, что это такое… С самого начала говорили, что шансов немного, но мы все же надеялись. Сегодня он умер», — написал Жгулев.

Он добавил, что Ивану было 40 лет. Магазинников занимался любимым делом, путешествовал, устроил личную жизнь и недавно назвал 2020 год лучшим в его жизни. Он был гражданином Белоруссии, но жил в Калининграде.

Фанатам видеоигр он был известен как писатель-фантаст, работавший в жанре ЛитRPG, сценарист «Космических рейнджеров 2» и геймдизайнер серии King’s Bounty. Еще он работал над онлайн-играми Royal Quest и Ash of Gods.