Белорусский министр заявил, что в стране нет забастовок

В пятницу стало известно о забастовке Минского тракторного завода. На предприятии приостановили работу часть цехов. В это время министр культуры Белоруссии заявил, что не знает о забастовках в стране.

По предварительным данным, часть цехов Минского тракторного завода имени В. И. Козлова не работает из-за несанкционированного митинга самих рабочих. Об пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя МТЗ. Сколько может продлиться забастовка — пока неизвестно.

В сообщении Telegram-канала Sрutnik Беларусь говорится, что митингующие требуют отпустить всех задержанных. Отмечается, что цель забастовщиков не касается каких-либо выплат или надбавок.

Тем временем министр культуры Юрий Бондарь приехал в Белорусский государственный университет культуры и искусств, где ответил на вопросы горожан. По словам Бондаря, в стране забастовок нет.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала горожан участвовать в мирных акциях, а также объявила о новом сборе подписей в свой адрес.