Белорусский комик сэкономил и купил квартиру в самом центре Москвы

Бережливое отношение к деньгам помогло белорусскому стендап-комику Славе Комиссаренко купить квартиру в центре Москвы. Он отказался от трат на дорогую одежду, путешествия и полеты бизнес-классом.

Комиссаренко приобрел недвижимость недалеко от Арбата. Об этом он рассказал в интервью блогеру Юрию Дудю, запись которого опубликована на YouTube.

На квартиру комик смог накопить, поскольку не тратил гонорары на брендовые вещи, дорогостоящие поездки и перелеты бизнес-классом.

Комиссаренко также последовал совету коллеги по цеху Дмитрия Романова и хранил заработанное в долларах. При покупке жилья он смог даже получить прибыль.

Квартиру стендапер приобрел для себя и родителей, переехавших в Россию из Белоруссии. Семья продала недвижимость в Минске, а Комиссаренко добавил недостающую сумму. Позволить себе квартиру, подчеркнул комик, он смог благодаря умеренности в тратах.

В январе Славе Комиссаренко запретили выступать в Минске. Причиной стало его высказывание о президенте Белоруссии Александре Лукашенко.