Белорусский дипломат назвал возможные сроки открытия границы с РФ

Дипломат пояснил, что границу могут открыть либо в конце июля, либо в начале августа. Белорусская компания «Белавиа» называет те же сроки.

«Компания вынуждена продлить приостановку регулярных рейсов до 31 июля включительно во все города России, а также в Казахстан и Узбекистан», — отмечается в сообщении компании в соцсетях.