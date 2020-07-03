Белорусский дипломат назвал возможные сроки открытия границы с РФ
Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко назвал возможные сроки открытия границ между странами. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Дипломат пояснил, что границу могут открыть либо в конце июля, либо в начале августа. Белорусская компания «Белавиа» называет те же сроки.
«Компания вынуждена продлить приостановку регулярных рейсов до 31 июля включительно во все города России, а также в Казахстан и Узбекистан», — отмечается в сообщении компании в соцсетях.