Белорусский блогер Nexta призвал жителей страны участвовать в забастовке

Белорусский журналист и блогер Nexta призвал жителей страны принять участие в забастовке. Она должна начаться 11 августа в 12:00.

Призывы к соотечественникам блогер Степан Путило выложил в своем Telegram-канале под названием Nexta. Он объявил о начале национальной всеобщей забастовки 11 августа, которая должна заставить власти провести повторные выборы, уже без участия Александра Лукашенко, и освободить всех политических заключенных.

Кроме того, Путило призывал жителей Белоруссии выходить на несогласованные акции вечером 10 августа. Он также опубликовал памятки до участников столкновений с силовиками: как одеться, как себя вести, что с собой взять и прочее. Nexta обратился не только к жителям Минска, но также и к другим городам страны. Он посоветовал закупать защитную экипировку в строительных магазинах, подготовить аптечку и не нападать на силовиков.

Ранее стало известно о столкновениях в Минске и других городах Белоруссии. Люди вышли протестовать против результатов выборов президента. Милиция и ОСОН применили специальную технику и светошумовые гранаты. Были задержаны несколько российских журналистов, некоторых из них сильно избили.