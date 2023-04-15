Общество 15 апреля 2023, 18:39 Белорусский аналог IKEA открыл магазин в Москве Магазин Swed House с аналогами товаров IKEA открылся в Москве РИА «Новости»

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Первый в России белорусский магазин Swed House с товарами собственного бренда и аналогами продукции IKEA открыл свои двери для покупателей в ТРЦ «Щелковский» в Москве, сообщил ТАСС.

В магазине можно приобрести товары для кухни, текстиль и мебельные аксессуары. Посуду и столовые приборы производят на фабриках, которые ранее сотрудничали с IKEA. Текстиль Swed House изготавливают в странах СНГ, где много лет выпускали товары для шведского бренда. Общая площадь торговой площадки составляет 330 квадратных метров.

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У компания Swed House есть заводы не только в Белоруссии, но и в России, Казахстане и Китае. Вся продукция дешевле, чем у IKEA.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров сообщил, что компания Swed House планирует открыть 10 магазинов в Москве в 2023 году. В планах компании — в ближайшие годы запустить работу до 50 торговых точек по всей России.

Минпромторг ранее расширил перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. В список попали IKEA, Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.