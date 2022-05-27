Белорусский Альфа-Банк возобновил работу карт Visa за границей

Альфа-Банк в Белоруссии восстановил работу карт Visa за границей. Теперь клиенты снова могут использовать их для расчетов в любой стране мира.

В пресс-службе банка уточнили, что оплачивать покупки можно обычной дебетовой, корпоративной или кредитной картой Visa или Mastercard.

«Мы продолжаем работать, и для клиентов „Альфы“ у нас на днях будут еще хорошие новости — скоро расскажем», — добавили представители финансовой организации.

Они обратили внимание, что при расчетах за границей банк, который обслуживает магазин, может отклонить транзакцию, если не работает с картами из Белоруссии.

Представители компании напомнили, что белорусский Альфа-Банк 17 мая восстановил работу карт Mastercard, а 26 мая снова начал кредитовать частных клиентов.