Белорусские правоохранители не применяли физическую силу к задержанным «чвкашникам»

В отношении так называемых «чвкашников», задержанных белорусскими правоохранителями в Минске, никто не применял физическую силу. Об этом, ссылаясь на группу «ВКонтакте» «ЧВК Вагнера — военное обозрение», сообщили в издании «Аргументы недели».

Как утверждают авторы сообщества, на данный момент некоторые пытаются использовать историю с задержанием россиян для хайпа.

Напомним, в конце прошлого месяца на страницах белорусских СМИ появилась новость о задержании под Минском 33 россиян. Журналисты заявили, что мужчины якобы состоят в ЧВК «Вагнера» и прилетели в Белоруссию для дестабилизации обстановки внутри страны накануне президентских выборов. Однако эта информация не подтвердилась, поэтому 13 августа задержанных отпустили.

Россияне отправились в Москву, где подробно рассказали все детали этой истории.

Выяснилось, что они стали жертвами провокации со стороны спецслужб Украины.

По их словам, некто предложил им работу в Ливии и Венесуэле по охране нефтяных месторождений. Лететь они должны были транзитом через Минск. При этом никто из россиян даже и не знал, что в Белоруссии должны состояться выборы.

«Политическими моментами не интересовались, потому что у нас это просто была транзитная страна, дружественная страна по отношению к Российской Федерации», — сказали мужчины.

Также с их слов стало известно, что связным у них была женщина, представившаяся Самариной Ларисой Николаевной. Она назвалась сотрудницей российского посольства и в качестве подтверждения отправила фотографию своего бейджа. Позже выяснилось, что на снимке изображена не она.

«Она представилась Самариной Ларисой Николаевной. На фото не она, мы ее ни разу не видели. Она сказала, что у нее не получается состыковать рейсы Минск — Стамбул, Стамбул — Гавана, Гавана — Каракас. Так как нас, людей, сотрудников, тридцать три человека охраны, у нее не получается состыковать рейсы так, чтобы мы не оставались долго в транзитной зоне Турции. Она объяснила это таким аргументом. Сказала, что закажет нам новые билеты. После чего предложила нам убыть для дальнейшего отдыха в санаторий в Беларуси», — объяснили свое нахождение в Белоруссии россияне.