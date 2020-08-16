Белорусские политологи разошлись в оценке речи Лукашенко на митинге

В воскресенье Александр Лукашенко выступил с яркой речью перед горожанами на мирном митинге. Белорусские политологи Алексей Дзермант и Валерий Карбалевич рассказали «360», примут ли слова президента протестующие и будет ли реакция из-за рубежа.

Политолог Алексей Дзермант считает, что речь Лукашенко была направлена на сторонников — они его и услышат. «Тем не менее за сутки удалось собрать достаточно значительный митинг, при том что оппозиция уже неделю митингует», — рассуждает Дзермант.

Кроме того, Алексей Дзермант назвал речь президента вполне уверенной. Но прежде чем делать выводы, нужно понаблюдать за развитием событий. Также политолог прокомментировал отдельные высказывания Лукашенко. На митинге белорусский президент заявил: «Стою перед вами на коленях впервые в жизни, вы этого заслужили».

Он так считает. Он все-таки архитектор той Белоруссии, которую мы знаем. Наверное, есть основания полагать, что действительно произойдет крах государства и той модели, которая у нас есть Алексей Дзермант политолог, научный сотрудник Института философии Академии наук РБ.

Тем временем политолог Валерий Карбалевич отметил, что мирный митинг — первое за три месяца проявление массовой поддержки президента в информационном поле. До этого были только протестные акции. Также эта акция отличается еще и тем, что ранее сторонниками президента было государство, а теперь «привезли людей из регионов», считает политолог. Однако Карбалевич со скепсисом отнесся к выступлению.

Президент не признал реальность, в которой существует. Он уходил от конкретной проблемы, которая возмутила людей, то есть несправедливые выборы Валерий Карбалевич политолог.

Политолог заметил, что Лукашенко старался говорить только о тех, кто хочет разорвать или сдать страну, о тех, кого спонсируют из-за границы.

Он не признает то, что вообще-то против него выступило белорусское население, белорусский народ. Он все время говорит, что это какие-то провокаторы, отморозки, пьяные, обкуренные, наркоманы Валерий Карбалевич.

Карбалевич уверен: речь Лукашенко дала понять, что на диалог с населением он идти не собирается. Помимо этого, политолог считает, что особого эффекта от речи не будет, так как уже сегодня люди снова собрались на митинг против Лукашенко. «Мимо моего окна идут целые колонны людей», — поделился увиденным политолог.

Валерий Карбалевич предположил, что на митинг против Лукашенко придет больше людей, чем было на митинге за Лукашенко. Политолог уверен, что ничего нового президент не сказал — все это было в ходе избирательной кампании.

Лукашенко надеется на поддержку государственного аппарата и на силовые структуры Валерий Карбалевич.

Эксперт добавил, что для того, чтобы получить от сказанного серьезный эффект, нужно предложить выход из политического кризиса, чего Лукашенко не сделал. А зарубежные страны не отреагируют, потому что это все слова.

Эта была чистая риторика, там не было никаких предложений по выходу из кризиса Валерий Карбалевич.

Речь Лукашенко была направлена на чиновников, которые продолжают лояльно относиться к президенту. А тех, кто против него, он не признает, отметил политолог.