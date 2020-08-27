Белорусские пограничники нашли у иностранцев агитки

В Белоруссии пресекли ввоз антигосударственной агитационной продукции из-за рубежа. По предварительным данным, листовки и другую атрибутику уже изъяли.

В сообщении Государственного пограничного комитета Белоруссии говорится о неизвестных, которые на машинах перевозили агитационную продукцию против государства, пишет RT. На машинах злоумышленников были регистрационные знаки иностранных государств.

В результате задержания машин вся продукция в виде листовок, брошюр и другой атрибутики была изъята. Во въезде в страну иностранным гражданам отказали. Сколько было машин с агитационной продукцией в ведомстве не уточнили.

Ранее пограничные службы Белоруссии задержали двух мужчин из Латвии. Иностранцев не впустили страну, потому что пограничники приняли их за провокаторов.

По данным ведомства, в их телефонах была переписка с обсуждением покупки военных масок. Также у одного из латвийца на руке была татуировка в виде нацистской свастики. Помимо этого, у мужчин была с собой крупная сумма денег в долларах.