Белоруссия и РФ подготовили проект по антимикробной резистентности

«У нас сейчас уже подготовлен новый проект научно-практической деятельности в области антимикробной резистентности», — цитирует министра RT.

Она заметила, что у Белоруссии и России очень много схожих демографических закономерностей. По ее словам, сотрудничество между странами будет идти по направлению регенеративной медицины. Эта область за последние годы вышла на новый уровень. В частности, появилось много возможностей для создания искусственных эквивалентов человеческих органов.