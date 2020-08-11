Акция поддержки проходит у посольства Белоруссии в Москве

Несколько десятков людей собрались у посольства Белоруссии в Москве. Так столичные жители решили поддержать протестующих белорусов.

Как пишет РИА «Новости», граждане стоят в флагами и транспарантами. Периодически слышны возгласы: «Жыве Беларусь», «Лукашенко, уходи», «Перемен», «Света, мы с тобой» и «Свободу политзаключенным».

Сотрудники полиции патрулируют акцию. Они просят освободить проход для прохожих, но никого не трогают. Демонстрация проходит мирно.

В Белоруссии несколько дней подряд на улицах разных городов возникают массовые митинги. Граждане выходят на акции протеста, недовольные результатами прошедшего голосования, по итогу которого снова победил действующий президент Александр Лукашенко. За последние сутки милиция задержала более двух тысяч человек. Однако стычки митингующих с омоновцами продолжаются до сих пор.