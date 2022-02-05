Лукашенко допустил, что останется президентом Белоруссии пожизненно

При определенных обстоятельствах президент Белоруссии Александр Лукашенко может остаться на своем посту пожизненно. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Владимира Соловьева в эфире программы «Соловьев Live».

По словам президента, все зависит от обстановки в стране.

«Как долго Лукашенко будет во главе Белоруссии? Будет война вокруг, или еще важнее, как 2020 год нас изнутри будут рвать», — заявил белорусский политик.

Лукашенко допустил, что если в стране появится фигура, способная его заменить, то они «определятся».

Политик заявил Соловьеву, что он занимает свой пост не потому, что сам этого хочет.

«Не дай бог тебе попасть в эту ситуацию, когда ты зависишь от многих обстоятельств», — заявил Лукашенко.

Он вспомнил Леонида Брежнева, который возглавлял ЦК КПСС до самой смерти. Лукашенко считает, что Брежнев зависел от поддерживающего его окружения.

«Ты повязан всем тем, своей страной, которую создавал своими руками», — заключил президент Белоруссии.