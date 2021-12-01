Сенатор Цеков оценил слова главы украинского МИД о позиции Белоруссии по Крыму

Член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков обсудил с Life слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что признание Крыма российским нанесет удар по отношениям Киева и Минска.

«Нужно понимать, что Украина больше зависит от Белоруссии, чем Белоруссия от Украины. Для них это звонок. Потому что одно из государств СНГ признает Крым составной частью России», — обратил внимание парламентарий.

По его словам, это нужно оценивать положительно с точки зрения международных политических реалий. Он подчеркнул, что Украина ничего не сможет сделать Белоруссии, и за угрозами киевских властей ничего не стоит.