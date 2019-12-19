Белоруса казнили за двойное убийство

Жителя белорусского Бобруйска казнили за убийство двух человек в квартире его матери. Он убил молодых девушек, зарезав одну ножом, а другую забив молотком. Белоруссия — единственная страна в Европе, где сохранилась высшая мера наказания.

Александра Осиповича казнили 17 декабря, сообщила изданию «Коммерческий курьер» Ольга Иванова — старший прокурор могилевского отдела ведомства. Он убил 26-летнюю Кристину Крюшкину и 27-летнюю Олесю Климову 20 июля 2018 года. Одной он нанес 16 ножевых ранений, а вторую 77 раз ударил молотком.

Приговор Осиповичу вынесли 9 января 2019 года. Сразу после оглашения мужчина заявил, что подаст апелляцию в Верховный суд. Однако 14 мая специальная коллегия рассмотрела обстоятельства дела и оставила приговор без изменений.

После отклонения апелляции Верховным судом убийца написал личное прошение (о помиловании или смягчении приговора — не сообщается) в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, но глава государства оставил ходатайство без удовлетворения.

Белоруссия остается единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. Наличие этой меры наказания — единственный барьер для страны, чтобы восстановиться в статусе спецприглашенного в Парламентской ассамблее Совета Европы. Белоруссию неоднократно призывали отменить смертную казнь или ввести на нее мораторий, но пока власти страны не пошли на встречу.