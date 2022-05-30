Краснокнижные белоплечие орланы начали высиживать птенцов на Колыме. Ученые наблюдают за ними с помощью камер слежения, сообщил ОТР.

Орланы в Магаданской области гнездятся вдоль рек и Охотского побережья. Ученые из-заповедника «Магаданский» наблюдают за редкими птицами и ведут их учет. Ирина Утехина, заместитель директора заповедника, рассказала, что при высиживании птенцов поведении у самцов и самок разное. Самки невозмутимо могут сидеть на яйцах часами, а самцы, если эта задача переходит к ним, ведут себя более беспокойно.

«Самец, если сменяет ее, он суетится, как мальчишка. Все ему неспокойно. То там хочется повернуться, то здесь перескочить. Он даже слетел как-то с гнезда, не выдержал, чтобы размяться на минуту», — поделилась Утехина.