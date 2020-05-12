«Белое торнадо» запечатлели в Астраханской области

Жители Астраханской области заметили необычное природное явление «белое торнадо», засняли его на видео и опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

На отснятом материале заметно, как в степи поднимается дымка и создает белый полупрозрачный столб. По словам специалистов, такое явление появляется, когда ветряные потоки взаимодействуют с пылью солончаков.

«Сильный порыв ветра пробуждает спящий солончак, поднимая над его поверхностью мелкую пыль, он оживает, превращаясь в стихию, и дарит неповторимые впечатления», — говорится в публикации.

Подобное явление не редкость для Астраханской области. Особенно часто его замечают в весенний период.