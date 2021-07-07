Белковский объяснил, что спасет экономику Украины

Политолог Станислав Белковский обсудил с изданием Lenta.ru направления в сельском хозяйстве Украины, развитие которых способно поднять экономику государства.

По мнению специалиста, украинскую экономику могут спасти два средства — производство экологически чистых продуктов и каннабис «во всех его проявлениях».

«Это не только привычная нам марихуана для использования в медицинских и рекреационных целях, но и продукт для производства продуктов питания, одежды и многих других товаров», — обратил внимание Белковский.

Он заметил, что Украина обладает огромным ресурсом для того, чтобы в будущем превратиться в крупную сельскохозяйственную страну. Поэтому, по его словам, мораторий на продажу земли был снят на законодательном уровне.

«Пусть крупные компании купят земли для развития аграрного сектора. Не столь важно, кто будет субъектом, главное — чтобы аграрный сектор развивался», — добавил политолог.