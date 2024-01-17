Общество 17 января 2024, 21:14 Белгородцев предупредят о ракетной опасности через СМС в ночные часы Гладков: с 23:00 до 6:00 о ракетной опасности предупредит push-уведомление и СМС РИА «Новости»

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В Белгородской области уточнили принцип работы уведомлений о ракетной опасности. Решение приняли по итогам заседания оперативного штаба, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В случае объявления ракетной опасности в промежуток с 23:00 до 06:00 сигнал будет доводиться только через push-уведомления и СМС-оповещением», — подчеркнул он.

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Начиная с 06:00 предупреждать жителей Белгородской области о риске атаки с воздуха также станут и через звуковое оповещение.

Гладков добавил, что пока что торговые центры столицы региона и Белгородского района будут работать до 20:00 вплоть до особого распоряжения.

Регион регулярно оказывается под обстрелами со стороны Украины. В конце декабря Белгород пережил самую массированную атаку ВСУ, в результате которой погибли 25 человек и более 100 пострадали.

Военкор Александр Сладков отмечал, что тогда на территорию области также пыталась прорваться вооруженная рота украинских боевиков.