Белгородского блогера проверяют за мемного Иисуса

Следственный комитет Белгородской области занялся проверкой местного блогера. Поводом послужили опубликованные им картинки. На одной была изображена Дева Мария, похожая на порноактрису. На другой — Иисус в образе Лунтика.

«Проводится проверка на предмет оскорбления чувств верующих. В рамках этой проверки он опрошен. МВД ранее работали по нашему поручению, это одна и та же история», — рассказала старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Белгородской области Елена Козырева. Ее слова привел сайт издания «Подъем».

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Речь идет о картинках, которые на своей странице опубликовал блогер Никита Горчаков. Его уже вызывали к правоохранителям. Следователи расспрашивали Горчакова о публикации мемов.