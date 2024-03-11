Общество 11 марта 2024, 13:44 Белгородским фермерам выплатят компенсации за атаки украинских боевиков Гладков: белгородским аграриям выплатят 334 млн рублей за атаки ВСУ РИА «Новости»

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В Белгородской области начали выплачивать компенсации фермерским хозяйствам, которые пострадали от обстрелов украинских боевиков. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что областное министерство сельского хозяйства начнет выплачивать средства с понедельника, 11 марта. Сначала сумму в 334 миллиона рублей получит 21 аграрное предприятие. Это первый транш из 1,8 миллиарда рублей от российского правительства за атаки ВСУ, уточнил Гладков.

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«Эта помощь крайне необходима, тем более что сейчас начинается весенний сев, и предприятия, получившие большой ущерб от ударов противника, конечно, нуждаются в государственной поддержке», — добавил губернатор региона.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. В минувшие выходные ВСУ трижды за сутки атаковали хутор Мухин Шебекинского городского округа.