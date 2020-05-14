Белгородский ПФР призвал просить о детских выплатах только матерей

Российским семьям с детьми положены выплаты от государства. Написать заявление могут как женщины, так и мужчины. Но в ПФР Белгородской области попросили оформлять документы именно матерей.

Управляющий отделением регионального Пенсионного фонда Дмитрий Худаев назвал желательной подачу заявления на выплаты именно матерью.

«Мать — она всегда живет [с ребенком] в основном. В порядке исключения может написать заявление и отец. Но это в том случае, если мать не имеет доступа [к услуге] или по каким-то другим причинам не может написать. Но желательно, чтобы таких случаев были единицы, потому что потом создается путаница», — приводит объяснение Худаева bel.ru.

Он добавил, что были случаи, когда семья рассчитывала получить сразу несколько выплат. Для этого документы оформляли несколько членов семьи. При этом все заявления внимательно проверяются, поэтому выплачивается только положенная сумма.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что семьям с детьми от трех до 16 лет выплатят единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей. Родителям с детьми до трех лет выделят по пять тысяч рублей за апрель, май и июнь. Такие меры приняли для поддержки населения во время распространения коронавируса. Подать заявку можно на портале госуслуг или через Пенсионный фонд России.