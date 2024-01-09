Общество 09 января 2024, 08:27 Белгородских школьников отправят в оздоровительные лагеря семи регионов Гладков: детей из Белгорода на три недели разместят в лагерях еще трех регионов РИА «Новости»

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Белгородских школьников на три недели отправят в оздоровительные лагеря семи регионов России. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Губернаторы решили принять наших детей в Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской областях», — рассказал он.

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Детей примут также Липецкая, Тульская и Пензенская области. Гладков сообщил, что уже поговорил с губернаторами этих регионов, они мгновенно откликнулись и согласились помочь.

«Сейчас формируем группы», — добавил Гладков.

Губернатор Белгородской области пообещал, что при необходимости с детьми на лагерную смену отправят местных преподавателей.

Вооруженные силы Украины постоянно наносят удары по Белгороду и области. Причем целятся боевики по объектам гражданской инфраструктуры. Накануне, 8 января, врачи прооперировали троих пострадавших при очередном обстреле города. В результате атак ВСУ на Белгород с 29 декабря повреждения получили почти тысяча жилых помещений. Один из самых мощных ударов произошел 30 декабря, когда ракеты упали в центр города. Погибли 25 человек, более 100 — пострадали.