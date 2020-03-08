Белгородские власти рассказали о подхватившей коронавирус местной жительнице

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко отреагировал на информацию о подтвержденном случае заражения коронавирусом в Белгороде.

Сегодня врачи выявили вирус COVID-2019 у побывавшей в Италии москвички, которая приехала в Белгород навестить родных. За 8 марта медики установили еще два случая заражения в России.

«Призываю всех земляков не поддаваться эмоциям в связи с сообщениями о первом случае нового коронавируса в нашем регионе. Заболевшая прибыла из Италии в Москву, где постоянно проживает. В Белгороде она находилась непродолжительное время у своих родных. Девушка определена на лечение в столице, у нее легкая степень заболевания», — сообщил глава региона на своей странице во «ВКонтакте».

Он также подчеркнул, что в городе были установлены все, с кем виделась заболевшая женщина, а ее родители в настоящий момент находятся в медицинском изоляторе. По словам губернатора, у них нет признаков заболевания. Савченко также отметил, в области за последние два месяца под наблюдением находились 88 человек, приехавших из стран, где распространяется коронавирус.