Белгородские археологи обнаружили остатки древнего города в Крыму

Отряд студентов и выпускников НИУ «БелГУ» обнаружил остатки древних крепостных стен при раскопках под Керчью. Там же были найдены зернохранилище, керамическая мастерская и несколько артефактов Боспорского царства, рассказали в пресс-службе вуза.

Научные изыскания проводили в рамках изучения античного памятника «Полянка» на Караларском побережье в составе Восточно-Крымской археологической экспедиции. Там нашли часть уличной вымостки и помещение, которое когда-то примыкало к оборонительной стене поселения, сообщило РИА «Новости».

По мнению историков, город существовал еще до V века и входил в Боспорское царство. По словам руководителя археологического отряда НИУ «БелГУ» Елены Семичевой, самый интересный материал, обнаруженный во время раскопок, — это массивная оборонительная стена шириной около 2,8 метра. Ее нашли рядом с озером Чокрак.

«Здесь было найдено много фрагментов керамики, в том числе ручки амфор с клеймами, фрагмент терракотовой статуэтки, лепная посуда», — пояснила она.

На памятнике «Золотое Восточное» белгородские специалисты изучили жилой комплекс и участок оборонительной стены. В результате они подтвердили, что датировка поселения относится к III–II векам до нашей эры. Среди особенно любопытных находок археологи отметили керамическую мастерскую и зерновую яму с тонкой крышкой из ракушечника.

«В первые века нашей эры жители покинули это место, вероятно, из-за катаклизма», — уточнила Семичева.