Белгородская епархия вынесла блогеру «духовное предостережение»

Главный редактор Telegram-канала «Белгород № 1» Владимир Корнев получил «духовное предостережение» от Белгородской и Сатрооскольской епархии. Причиной стал интерес блогера к прошедшему в декабре Съезду духовенства Белгородской митрополии.

На сайте Белгородской митрополии сказано, что Корнев собирал информацию, которую хотел использовать для дискредитации духовенства.

«В частности, упомянутым В. Корневым разосланы в ряд адресов священнослужителей SМS-сообщения, посредством которых он пытается выведать нечто о прошедшем 16 декабря прошлого года Съезде духовенства Белгородской митрополии. Поскольку он получил известность как скандальный блогер, промышляющий на „жареном“, то очевидно, что речь идет о подготовке некоего клеветнического материала на церковь», — сказано в сообщении.

РПЦ напомнила, что епархия имеет право защищать свою честь и достоинство. Также в митрополии подчеркнули, что церковь не является частью государства и действует по своему каноническому устроению. Блогеру пригрозили отлучением от церкви и назвали его грешником.

Сам Корнев уже отреагировал на «предостережение». В своем Telеgram-канале он объяснил, что ранее получил информацию о съезде духовенства Белгородской митрополии 16 декабря 2019 года.

Анонимный автор написал блогеру, что «после официальной части владыка Иоанн стал „воспитывать“ священников из Старого Оскола» за обсуждение в Сети практики «взимания митрополитом денежных средств с духовенства при посещении приходов». Владимир Корнев попытался прояснить ситуацию и взять комментарии у старооскольских священников. Корнев звонил, писал им SMS-сообщения и сообщения в социальной сети «ВКонтакте». Однако они не шли с ним на контакт. Корнев заявил, что ему стыдно за тех, кто написал статью о нем.

«Стыдно за тех, кто создавал эту заметку. Потому что сложно представить более сильный репутационный удар по самим себе, исполненный авторами текста и теми, кто ее согласовывал», — заключил автор канала «Белгород № 1».

Ранее в РПЦ заявили, что считают храм подходящим местом для знакомств.