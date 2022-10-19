Электроснабжение в Белгороде восстановили | 360°

19 октября 2022, 22:13
Электроснабжение в Белгороде восстановили
Губернатор Гладков заявил о восстановлении электроснабжения в Белгороде
Аварийные бригады восстановили электроснабжение в Белгороде, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.
Отключение электричества было связано со сбоем трансформатора на подстанции «Южная» из-за перенапряжения. Част0ь домов на некоторое время осталась без света. Сотрудники аварийных бригад оперативно решили проблему.
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Восстановить электроснабжение в городе удалось путем переподключения. Однако из-за этой меры на нескольких улицах Белгорода будет отсутствовать уличное освещение.
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Сбой в работе трансформатора спровоцировал пожар. Возгорание попало на камеры. Руководство Белгородской области настаивает, что инцидент никак не связан с обстрелами со стороны украинских военнослужащих.
Накануне военный корреспондент Александр Коц сообщил, что в Белгороде сработали системы противовоздушной обороны. Находящийся на границе с Украиной регион с начала спецоперации подвергается обстрелам ВСУ.
Электричество
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