Бельгийские ученые выяснили, что перфекционизм повышает риск развития алкогольной зависимости

В исследовании ученых из Лувенского католического университета Бельгии говорится, что перфекционизм и чрезмерная самокритика повышают риск развития алкогольной зависимости. Об этом написал журнал Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

Для эксперимента ученые отобрали 65 взрослых с тяжелой формой алкоголизма и 65 здоровых взрослых такого же пола и возраста. Все участникам было предложено заполнить анкеты для оценки уровня перфекционизма, сообщил «Ридус».

Результаты анкетирования показали, что ориентированный на себя перфекционизм при тяжелой форме алкоголизма был выше среди мужчин и людей с высшим образованием.

По словам ученых, для более тщательного изучения влияния перфекционизма на развитие алкогольной зависимости им понадобятся дополнительные исследования, однако уже сейчас можно говорить, что эти вещи взаимосвязаны друг с другом.