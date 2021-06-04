Бельгийские эксперты оценили действия России во время пандемии

Россия спасла экономику на фоне коронавируса благодаря своевременному введению и отмене ограничительных мер, заявили бельгийские эксперты университета UCLouvain. Они увидели преимущества гибкого подхода над жестким локдауном.

Исследование международной компании EY «COVID-19 в мегаполисах мира» было подготовлено к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), сообщило РИА «Новости».

«В таких мегаполисах, как Сингапур, Москва и, возможно, в крупных азиатских столицах меньше смертей. Им удалось сохранить экономическую активность на достойном уровне и, таким образом, ограничить ущерб для общества, позволив своей системе больниц брать на себя лечение тяжелых случаев без драматизма, в противовес тому, что мы видели, например, в Италии, Франции, Бельгии или Испании», — сказал один из авторов исследования, вирусолог Жан Руель.

Эксперты пришли в исследовании пришли к выводу, что длительный локдаун помог сдержать рост эпидемии, но привел к проблемам в экономике по всему миру. В странах, где ограничения вводились и снимались оперативно, восстановление экономики происходило быстрее.