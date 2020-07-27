«Белавиа» возобновит полеты в Россию с 7 августа

«Приостановка выполнения рейсов во все пункты России по 7 августа, в Краснодар и Сочи — по 15 августа», — говорится в социальной сети авиакомпании.

Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко рассказал, когда могут быть открыты граница для россиян. По его словам, полеты могут возобновиться либо в конце июля, либо в начале августа. До продления приостановки рейсов, компания «Белавиа» сообщала, что регулярные полеты в Россию, а также Казахстан и Узбекистан будут отменены до 31 июля включительно.

Однако для Россиян все же несколько стран открыли границы — это Великобритания, Танзания и Турция. Крупные туроператоры уже объявили о начале бронирования путевок на турецкие курорты.

Но до открытия границ россияне все же улетали на отдых в Турцию. Для этого многие покупали билет через Минск. Приложение Aviasales, отметило что число поисковых запросов на рейсы из столицы Белоруссии в Турцию увеличилось в 2,5 раза.