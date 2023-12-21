21 декабря 2023, 12:08
Белая медведица Симона из Московского зоопарка отметила День рождения
Белой медведице Симоне из Московского зоопарка исполнилось 29 лет
Белая медведица Симона отметила 29-й День рождения. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Московского зоопарка.
Симона появилась на свет в Ленинградском зоопарке 27 ноября 1994 года. Вскоре после рождения ее перевезли в Москву. Там она встретилась с самцом по имени Врангель, привезенным из дикой природы.
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Первое потомство у пары появилось в 2000 году, у них родилась двойня. Затем новые детеныши появлялись каждые несколько лет. В 2011 году случилось уникальное событие — Симона родила тройню медвежат. Всего она дала жизнь 15 малышам, которые впоследствии разъехались по ведущим зоопаркам мира. Сегодня потомки Симоны живут в зоопарках Европы, Японии, Австралии и России.
В 2016 году медведицу перевезли в Центр воспроизводства редких видов животных около Волоколамска. Она поселилась в специальном просторном вольере.
Познакомиться с Симоной получится во время экскурсий в Центре воспроизводства.
Еще одно радостное событие произошло в Московском зоопарке накануне. Там малышка-панда сделала первые шаги.
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