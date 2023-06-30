Общество 30 июня 2023, 14:30 Behavioral Brain Research: физическая активность снижает негативное влияние недосыпа на память

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Пожилые люди с высоким уровнем физической активности меньше страдают от проблем с памятью, вызванными недосыпом. К такому выводу пришли ученые из Университета Мердока, сообщил «Ридус» со ссылкой на журнал Behavioral Brain Research.

В исследовании приняли участие 349 пожилых людей. Ученые изучали возрастную категорию старше 75 лет. Те из них, кто регулярно занимался, испытывали меньше проблем с памятью.

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«Полученные результаты могут быть обнадеживающими для пожилых людей, которые изо всех сил пытаются, но не могут хорошо выспаться», — сказано в исследовании.

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