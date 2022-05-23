Депутат Бессараб прокомментировала новость о «бегущих» из страны менеджерах

Уехавших из страны менеджеров заменят другие специалисты, экономика от этого не пострадает. Таким мнением с ИА НСН поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее в СМИ появилась информация, что весной 2022 года в России резко выросла доля менеджеров, которые при выезде из России не покупают обратные билеты. По словам Бессараб, страна ничего не потеряет.

«Что касается замены — у нас достаточно хорошие кадры. Новое поколение подготавливается с использованием новейших ресурсов, уровня цифровизации, но без западных технологий, когда готовили прозападных политиков и менеджеров. Сегодня страна ориентируется на себя. Думаю, что впереди будет чище. Я думаю, что удерживать высококвалифицированных специалистов не нужно. Если человек не хочет здесь жить, работать и будет счастлив в другом месте — пусть уезжает. Наша экономика не будет зависеть от западных санкций», — сказала депутат.