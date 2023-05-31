Общество 31 мая 2023, 16:30 Бегущего по Москве страуса сняли на видео Очевидцы сняли на видео бегущего по Москве страуса

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По соцсетям разошлось видео, на котором по улицам Москвы вдоль автодороги мчится страус. Очевидно, животное сильно напугано, потому что бежит чуть ли не быстрее машин.

«Офигеть, ты снимаешь, снимаешь? <…> Страус бежит!» — звучат за кадром изумленные голоса.

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Пользователи предположили, что птица сбежала во время транспортировки на ферму.

Около трех месяцев назад еще одного сбежавшего страуса долго ловили в Новороссийске. Он метался туда-сюда в горах, и на то, чтобы поймать его, ушло не менее двух часов — спасатели бежали то за ним, то от него. Страус оказался истощен и незначительно ранен. Его решили отвезти в центр по уходу за животными и их лечению.

Известно, что страус — очень пугливая птица, и практически никому не удается близко подойти к стаду страусов — они тут же разбегаются. Из-за их недосягаемости и дикости специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о некоторых аспектах образа жизни страусов.