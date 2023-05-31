31 мая 2023, 16:30
Бегущего по Москве страуса сняли на видео
Очевидцы сняли на видео бегущего по Москве страуса
По соцсетям разошлось видео, на котором по улицам Москвы вдоль автодороги мчится страус. Очевидно, животное сильно напугано, потому что бежит чуть ли не быстрее машин.
«Офигеть, ты снимаешь, снимаешь? <…> Страус бежит!» — звучат за кадром изумленные голоса.
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Пользователи предположили, что птица сбежала во время транспортировки на ферму.
Около трех месяцев назад еще одного сбежавшего страуса долго ловили в Новороссийске. Он метался туда-сюда в горах, и на то, чтобы поймать его, ушло не менее двух часов — спасатели бежали то за ним, то от него. Страус оказался истощен и незначительно ранен. Его решили отвезти в центр по уходу за животными и их лечению.
Известно, что страус — очень пугливая птица, и практически никому не удается близко подойти к стаду страусов — они тут же разбегаются. Из-за их недосягаемости и дикости специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о некоторых аспектах образа жизни страусов.
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