Бегущего по дороге медведя заметили в Томской области

Жители города Стрежевого в Томской области ночью заметили медведя. Зверя не смущало, что он находится на трассе. Косолапый очень быстро бежал по дороге.

«Ребят, вот медведь бежит прямо по дороге. Просто центр города — он выбежал», — заявили авторы ролика, опубликованного в соцсетях. Поскольку все происходило ночью, у медведя не возникло трудностей с пересечением дороги — трасса была практически пустая.

Ранее в августе жители Дальнего Востока помогли медведю. Во время рыбалки они увидели хищника, который направлялся в открытое море. Однако люди направили его к берегу.

Видео спасения зверя появилось в социальных сетях. В комментариях к ролику рыбаки рассказали, что только вместе с ними медведь проплыл четыре километра. Как долго косолапый находился в открытом море, не уточняется.