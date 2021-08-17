Бегущего барана заметили на МКАД

Утром 16 августа водители увидели на МКАД барана. Животное бежало по левой полосе. О необычном случае сообщил паблик «ДТП и ЧП Москва и МО».

На опубликованном видео можно увидеть, как баран бежит в левой полосе и не обращает внимания на десятки машин вокруг.

«А это МКАД», — сказал автор ролика.

Видео разлетелось по интернету. Комментаторы в паблике «Говорит Жулебино» в Instagram обратили внимание, что на задних копытах барана видны обрывки веревки. Вероятно, он был связан и его должны были зарезать. Однако ему такой план не понравился и он решил сбежать. Пользователи Сети пожалели животное и призвали зоозащитников помочь ему.