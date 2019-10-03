Беговые дорожки и веломаршрут. В Лыткарине приступили к благоустройству Спортивной улицы

В городском округе Лыткарино ведутся работы по благоустройству улицы Спортивной.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, основная идея работы — использование исторического, культурного и научного контекста города. Главный вектор дизайн-кода в данном проектном решении — это непосредственная связь Лыткарина с оптическим производством. В качестве прообразов для концепции выступили физические явления и оптические законы.

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После завершения работ по благоустройству на улице Спортивной появятся новые тротуары и освещение, будут установлены малые архитектурные формы, отреставрирован мемориал «Звезда израненная», выполнены работы по озеленению. Помимо этого, планируется установка пандусов, чтобы жители с ограниченными возможностями здоровья могли беспрепятственно подходить к мемориалу.

Кроме этого, уже выполнены работы по вертикальной планировке, установке закладных под освещение, прокладке кабельных линий, устройству основания беговой дорожки. На данный момент ведутся работы по укладке плитки, установке дорожного борта, устройству основания под тротуар.

Важным пунктом в проекте благоустройства является связь участка с городом. В данной концепции закладывается и выявляется развитие потенциального общегородского малого и большого веломаршрута.