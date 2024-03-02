02 марта 2024, 14:30
Беглов рассказал о размещении жильцов пострадавшего дома в Петербурге
Для жильцов пострадавшего при падении беспилотника дома на Пискаревском проспекте подготовили номера в гостиницах, а также места в маневренном фонде. Там они смогут жить столько, сколько потребуется. Об этом сообщила пресс-служба правительства Петербурга.
Губернатор Александр Беглов пообщался с жильцами поврежденного дома. Он пообещал, что они получат поддержку со стороны властей.
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В правительстве уточнили, что ремонт в квартирах сделают за счет города, а в случае необходимости проведения длительного ремонта собственники получат компенсацию на услуги ЖКХ.
Профильные ведомства и страховщики оценят причиненный ущерб и составят акты, добавили в пресс-службе.
Инцидент произошел утром 2 марта, в результате пострадали шесть человек. В Росгвардии сообщили, что здание пострадало, предположительно, от падения беспилотника.
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