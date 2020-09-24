Беглов призвал подключать молодежь к борьбе с наркотиками

Он подчеркнул, что необходимо подключать активную и неравнодушную молодежь к борьбе с наркотиками и их распространением.

В Петербурге 111 муниципальных образований имеют собственные средства на антинаркотическую работу: на эти цели выделено около 5,9 миллиона рублей. Губернатор Петербруга призвал распространять положительный опыт тех муниципалитетов, где работа в этом направлении поставлена хорошо.