Беглов призвал подключать молодежь к борьбе с наркотиками
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, считает, что нужно взять пример с муниципалитетов и выстроить неформальное взаимодействие с молодежью. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он подчеркнул, что необходимо подключать активную и неравнодушную молодежь к борьбе с наркотиками и их распространением.
В Петербурге 111 муниципальных образований имеют собственные средства на антинаркотическую работу: на эти цели выделено около 5,9 миллиона рублей. Губернатор Петербруга призвал распространять положительный опыт тех муниципалитетов, где работа в этом направлении поставлена хорошо.