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    14 февраля 2022, 20:50

    Беглов потребовал отстранить «липовых подрядчиков» от уборки улиц Петербурга

    Беглов пообещал передать полномочия по уборке снега и вывозу мусора городским структурам

    Анатолий Минкин

    Частные организации не должны заниматься уборкой улиц, вывозом мусора и строительством метро в Санкт-Петербурге. Все эти полномочия должны перейти в ведомство городских структур. С таким заявлением в своем обращении к жителям выступил в эфире «Радио России — Петербург» губернатор Северной столицы Александр Беглов.

    Беглов потребовал отстранить «липовых подрядчиков» от уборки улиц Петербурга

    Он подчеркнул, что намерен продолжать начатые им реформы по передаче полномочий для реализации жизнеобеспечения города муниципальным структурам.

    «Управлять уборкой улиц город должен напрямую — без „мертвых душ“, липовых подрядчиков и фальшивых контрактов. То же самое относится к уборке мусора, да и к другим важных отраслям», — заявил Александр Беглов.

    Он подчеркнул, что в этом году с улиц Санкт-Петербурга собрали более 3,4 миллиона кубометров снега. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Все собранные осадки отправили в снегоплавильные пункты, строительство которых губернатор пообещал продолжить.

    Беглов напомнил, что на минувшей неделе в ряде организаций, которые отвечают за уборку улиц от снега и содержание домов, начались проверки. Они завершились уголовными делами в связи с хищением денег, выделенных на уборку снега и наледи.

    «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемыми по уголовным делам проходят семь руководителей предприятий коммунального хозяйства и компаний-подрядчиков. Все они должны были заниматься обслуживанием территорий в Василеостровском и Адмиралтейском районах города. Они получили деньги на уборку из бюджета мэрии, но работы так и не провели.

    Беглов не в первый раз критикует подрядные организации коммунальных служб. Ранее он заявил, что за подобными компаниями стоят «полукриминальные структуры». По его словам, по документам они устанавливают одно число дворников, а на деле на улицы их выходит на порядок меньше.

    По мнению губернатора Санкт-Петербурга, решить эту проблему можно путем реформ, которые предусматривают создание единой городской структуры, отвечающей за услуги ЖКХ.