Беглов потребовал отстранить «липовых подрядчиков» от уборки улиц Петербурга

Частные организации не должны заниматься уборкой улиц, вывозом мусора и строительством метро в Санкт-Петербурге. Все эти полномочия должны перейти в ведомство городских структур. С таким заявлением в своем обращении к жителям выступил в эфире «Радио России — Петербург» губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Он подчеркнул, что намерен продолжать начатые им реформы по передаче полномочий для реализации жизнеобеспечения города муниципальным структурам.

«Управлять уборкой улиц город должен напрямую — без „мертвых душ“, липовых подрядчиков и фальшивых контрактов. То же самое относится к уборке мусора, да и к другим важных отраслям», — заявил Александр Беглов.

Он подчеркнул, что в этом году с улиц Санкт-Петербурга собрали более 3,4 миллиона кубометров снега. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Все собранные осадки отправили в снегоплавильные пункты, строительство которых губернатор пообещал продолжить.

Беглов напомнил, что на минувшей неделе в ряде организаций, которые отвечают за уборку улиц от снега и содержание домов, начались проверки. Они завершились уголовными делами в связи с хищением денег, выделенных на уборку снега и наледи.

«Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточнил, что подозреваемыми по уголовным делам проходят семь руководителей предприятий коммунального хозяйства и компаний-подрядчиков. Все они должны были заниматься обслуживанием территорий в Василеостровском и Адмиралтейском районах города. Они получили деньги на уборку из бюджета мэрии, но работы так и не провели.

Беглов не в первый раз критикует подрядные организации коммунальных служб. Ранее он заявил, что за подобными компаниями стоят «полукриминальные структуры». По его словам, по документам они устанавливают одно число дворников, а на деле на улицы их выходит на порядок меньше.

По мнению губернатора Санкт-Петербурга, решить эту проблему можно путем реформ, которые предусматривают создание единой городской структуры, отвечающей за услуги ЖКХ.