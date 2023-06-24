Общество 24 июня 2023, 11:01 Беглов подтвердил работу правоохранителей в «Вагнер-центре» в Петербурге Губернатор Беглов: законная работа правоохранителей в «Вагнер-центре» не мешает городу РИА «Новости»

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о работе правоохранительных органов в здании «Вагнер-центра». Информацию он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Обстановка в городе спокойная и контролируемая. Постоянно нахожусь на связи с руководителями силовых структур», — подчеркнул он.

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Беглов напомнил, что в Санкт-Петербурге продолжают действовать меры безопасности об уровне базовой готовности в соответствии с указом президента от 19 октября 2022 года.

«Законные действия правоохранительных органов, в том числе в здании „Вагнер-центра“, не оказывают влияния на жизнь города», — заключил он.