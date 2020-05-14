Беглов объяснил, почему жителям Петербурга выдают деньги, а не маски и перчатки
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, объяснил, почему жителям Северной столицы помогают деньгами, а не перчатками и масками. По его словам, такое решение связано с тем, что в городе много приезжих. Об этом сообщил сайт «Петербургский дневник».
«Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?» — приводит слова Беглова сайт «Невские новости».
Выплаты доступны для пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, многодетных семей, а также семей с приемными детьми и детьми-инвалидами. В общей сложности поддержку от города получат около двух миллионов жителей.
Помимо этого, деньги на покупку средств индивидуальной защиты были выделены детским домам.