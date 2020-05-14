Беглов объяснил, почему жителям Петербурга выдают деньги, а не маски и перчатки

«Вот как раздавать эти маски? Просить паспорт и спрашивать: где ты зарегистрирован?» — приводит слова Беглова сайт «Невские новости».

Выплаты доступны для пенсионеров, малообеспеченных семей с детьми, многодетных семей, а также семей с приемными детьми и детьми-инвалидами. В общей сложности поддержку от города получат около двух миллионов жителей.

Помимо этого, деньги на покупку средств индивидуальной защиты были выделены детским домам.