Беглов назвал условия для смягчения ограничений в Петебурге

Ковид-ограничения, которые были введены в Санкт-Петербурге на время праздников, помогли прервать цепочку заражения коронавирусом в городе. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«За праздничные дни мы снизили количество заболевших. Введенные Роспотребнадзором ограничения позволили прервать цепочку передачи коронавируса», — сказал Александр Беглов. Его слова приводит газета «Петербургский дневник».

Главное, подчеркнул Беглов, чтобы все понимали необходимость введенных ограничений и соблюдали все рекомендации Роспотребнадзора.

По его словам, снижение заболеваемости позволит с 7 января открыть театры, в том числе для детей. «Если снижение уровня заболеваемости будет идти и дальше, будем снимать следующие ограничения», — отметил Беглов.

В понедельник, 4 января, в Санкт-Петербурге отменили ограничения на работу баров и ресторанов. Городской общепит снова начал принимать гостей после пятидневного перерыва. Однако в Северной столице остается в силе запрет на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время.