Беглов назвал отвечающих за уборку снега подрядчиков «полукриминальными структурами»

Санкт-Петербург создает собственную структуру для уборки города. Работающие на рынке подрядные организации представляют собой «полукриминальные структуры, присосавшиеся к бюджету». С таким заявлением выступил губернатор северной столицы Александр Беглов в программе «Неделя в Петербурге» на телеканале «78».

Беглов подчеркнул, что на сегодняшний день за уборку в городе отвечают большое количество управляющих компаний. Но не все они действуют честно. В качестве примера губернатор Петербурга привел ситуацию, когда реальное количество дворников в несколько раз меньше, чем заявлено в документах.

«Город приступил к созданию собственной инфраструктуры по уборке города. Естественно, это вызывает недовольство других компаний. Мы не возражаем против рынка, но на сегодняшний день в Санкт-Петербурге рынок по уборке города не работает, он полукриминальный», — заявил Беглов.

Он отметил, что начатая им реформа по уборке снега привела к тому, что «с присосавшихся на десятилетия к бюджету полукриминальных структур начали срывать маски».

Это второе заявление руководителя Петербурга по поводу снежного коллапса в городе. Он уже отмечал, что компании, занимающиеся уборкой снега, не соблюдают действующие правила. Он напомнил, что с 2019 года сброс снег в реки и каналы запрещен. При этом оплата теперь проходит только по объему собранных осадков, а не за выход машины на смену, как это было раньше.

Это вызвало недовольство многих компаний, которые раньше работали в городе. Губернатор Санкт-Петербурга подчеркнул, что все начатые реформы он доведет до конца, несмотря на саботаж и провокации со стороны отдельных лиц.

Жалобы жителей Санкт-Петербурга на неубранные дороги начались еще в ноябре. Снежные завалы приводят к огромным пробкам на дорогах. Пешеходы сами протаптывают тропинки в сугробах.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила, что, в отличие от Москвы, в Санкт-Петербурге уборкой занимаются разные службы — в условиях большого города это приводит к проблемам.