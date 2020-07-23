Беглов назвал главную причину высокого качества жизни в Санкт-Петербурге

Уточняется, что Петербургу удалось обойти остальные субъекты нашей страны, в числе которых Москва и Белгородская область. По словам главы города, это стало возможным благодаря местным жителям. От отметил, что горожане не дают власти «заснуть» или «пройти мимо» каких-либо проблем.

«У нас очень ответственные, требовательные жители. Они обязательно скажут тебе, какие проблемы существуют, и не будут в этом отношении стесняться, за что я им благодарен», — рассказал Беглов.

Как он заметил, жители не только выступают в роли наблюдателей, а еще и оказывают помощь власти. Они борются за интересы Петербурга и стремятся улучшить качество жизни в городе.