Бегавшего по улицам Нижневартовска медведя поймали

В Нижневартовске удалось поймать медведя, который бегал по улицам города и пугал местных жителей. Никто из горожан не пострадал.

«Животное поймано. На месте работают полицейские, представители управления ГО и ЧС и Росгвардии. Ситуация под контролем специалистов. Никто не пострадал», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе администрации города.

На место происшествия, по сообщению издания, приехал предполагаемый хозяин хищника — местный бизнесмен. Для чего держали медведя, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Медведя ловили пять нарядов полиции и спасатели. Сообщается, что никто не пострадал. По данным источника агентства, животное усыпили.

Ранее в социальных сетях появилось видео на котором медведь гонится за мужчиной по тротуара. Затем молодой человек, чтобы избавиться от животного, перебежал дорогу. В этот момент медведя едва не сбил автобус. От испуга животное убежало на территорию предприятия.